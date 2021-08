Sufren apagón en el Fovissste

Las afectadas, indicaron la mañana del viernes a este medio, que no han podido dormir tranquilamente ningún día, ya sea por el calor, los mosquitos o la sudoración.

Refieren las afectadas que en su desesperación, han llegado a medidas como:

- Algunos vecinos salen por las noches de sus casas para de dormir en casas de familiares

- Otras familias, que optan por no pasar las noches a oscuras, pero que no desean molestar a terceros, han tenido que pagar hospedaje en hoteles locales

- Otra familia ha tenido que echar mano de un generador de electricidad a gasolina

- Dormir en la azotea o en la cochera

- Quienes no tienen ninguna otra opción, simplemente tienen que soportar las altas temperaturas

Diana Hernández, agregó que la mayoría de sus vecinos, perdieron parte de su despensa, sobre todo la que necesita refrigeración, por lo que representa una pérdida económica más, a la que se suman hospedajes de quienes optan por un hotel o gasolina para generadores.

Las manifestantes, no descartaron tomar las oficinas de CFE, si para este fin de semana, no les instalan el transformador, el cual les informaron, ya está disponible, pero no hay camión con grúa para su montaje, pues la unidad está averiada.

Transformador de más de 30 años, "trono" desde el martes dejando sin luz a 25 familias.

Generadores de luz a gasolina, son una de las soluciones provisionales al apagón.