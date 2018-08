Sufren animales de abandono y maltrato

En Reynosa no hay cultura del cuidado de los animales, por lo que cada vez se incrementa la cifra de abandono, maltrato y hasta violaciones: mientras que la ciudadanía no denuncia o actúa al respecto.

En Reynosa existen 20 grupos de defensa de los animales, pero refugios solamente existen dos en la ciudad, por lo que no hay abasto.

Alicia Elizabeth Acevedo, presidente de la Asociación de Refugio Animal, comentó que en Reynosa, no hay una cifra exacta de cuantos mascotas hay abandonadas en las calles, ya que no hay una institución que realice ese trabajo.

En la asociación atienden de 30 a 50 reportes diarios de abandono y hasta asesinato de mascotas.

Lo que más se presenta es abandono, tener a los animales sin comida, sin agua, los dejan solos y los ven pasados meses: muchos llegan a la asociación con sarna o atropellados.

"La gente cree que las cosas están mejorando, pero no es así, si hay mucha gente que está empezando a esterilizar, un poco de cultura, pero aun así el nivel de maltrato, abandono y violencia va en alto", dijo.

HASTA 10 CASOS DE VIOLACIONES EN EL AÑO

Explicó que falta mucha cultura y más que los ciudadanos ayuden a documentar casos de abandono o violencia contra los animales.

En lo que va del año en la asociación han detectado 10 casos de violación a mascotas, es algo que pasa en todas partes, pero hay poca denuncia, lo poco que se detecta es por redes sociales.

"Hay casos de violación y asesinato pero no se pueden documentar, pero si vemos y recibimos perritos mutilados, la gente nos reporta a vecinos que tiene conocimiento que abusan sexualmente de los animales pero si no hay una denuncia, no hay sanción y la gente no quiere denunciar, no quiere tomarse el tiempo porque ya están acostumbrados a que no se hace nada", expresó.

Los olvidados

>Perros y gatos con sarna

>Atropellados

>Los violan

>No hay cifras de cuántos hay abandonados en la ciudad.