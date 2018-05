Sufren alumnos bullying, autoridades no accionan

Río Bravo, Tam.- Las políticas en contra del acoso y abuso escolares tanto de alumno a alumno, como de maestro hacia alumnos, parecen sólo haber sido una moda, pues a decir de los afectados, ahora sólo son letra muerta.

El llamado bullying o acoso escolar, llegó para quedarse en secundaria ubicada al oriente de la ciudad, indicó joven familiar de un alumno, quien dijo llamarse Norma.

"Ante problemas de bullying director de la escuela Secundaria 2 José Vizcaino Pérez, Severo Méndez Rodríguez, no atiende a las quejas hechas por padres de familia referente a este problema y no únicamente eso, al parecer no muestra ningún tipo de interés por conocer los problemas que se vienen dando en esta escuela por parte de alumnos que se dedican a ofender, burlarse y hostigar a los alumnos mas vulnerables"que se encuentran en el plantel educativo, dijo la tía de alumno afectado por estas conductas.

"O no está enterado de lo que pasa en el plantel que dirige o simplemente no tiene ningún interés por conocer la verdadera problemática en la que actualmente se encuentra dicha institución ya que los alumnos pueden hacer y deshacer sin que él intervenga", precisó Norma.

Hay que señalar que resulta extraño que salvo este caso, ya no se reporte incidentes de acoso escolar, lo que indica o que las autoridades educativas se muestran indiferentes y solo fue una moda la cultura anti-bullying o de verdad desapareció este fenómeno, lo que se antoja imposible.