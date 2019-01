Sufren al no ver pronta mejoría

Valle Hermoso, Tam.- Vendedores ambulantes de Valle Hermoso, se mantienen desesperados al no tener buenas ventas desde que inicio este 2019, pues los productos que regularmente ofrecen no son de la temporada.

"Casi no vendemos, desde que los niños regresaron a las escuelas hemos estado intentando pero las cosas no son favorables", dijo ayer un vendedor ambulante de productos helados, quien prefirió no identificarse.

El entrevistado, dijo que apenas y logran obtener algunas pequeñas ganancias para subsistir, pero al tener edad de adulto mayor, es difícil encontrar otro empleo.

"Ya estamos grandes, no en cualquier lugar nos ocupan, es por eso que salimos a las calles a vender bolis, paletas heladas y frituras, aunque al día en ocasiones no sacamos ni los cien pesos", terminó diciendo el vendedor ambulantes, quien caminaba por la calle Juárez en el centro de Valle Hermoso.

No existe en la ciudad algún plan que motive a los adultos mayores a tener una actividad más digna y menos difícil para que puedan subsistir, por lo que son varios los adultos que por necesidad salen a las calles a vender cualquier producto con tal de obtener unos cuantos pesos.