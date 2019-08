Sufren 400 familias por sed, en Aldama

Cd. Victoria, Tam.

Por lo menos 400 familias de comunidades rurales del municipio de Aldama sufren por la sequía desde hace cinco meses, sin que la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas haga caso a los llamados del Ayuntamiento; mientras, el sector productivo espera que las lluvias típicas de septiembre beneficien la producción ganadera.

"Hay unas comunidades como es El Barranco, Higinio Tanguma, Carrizal primero, Carrizal segundo, que no tienen agua desde hace más de cinco meses a pesar de que llovió en Aldama, pero no llovió suficiente", reveló el alcalde Jorge Luis González Rosales, "ya intentamos como Ayuntamiento perforar, perforamos dos pozos pero no hallamos agua, ahorita estamos en un estudio con un geólogo para que nos ubique con más exactitud un pozo para perforarlo y ojalá podamos encontrar el líquido vital".

A inicios del año se le presentó esta problemática al director de la Comisión Estatal del Agua, Luis Javier Pinto Covarrubias, sin embargo, no ha habido puesta al llamado del alcalde aldamense por lo cual el Municipio ha tenido que salir en auxilio de estas comunidades con sus limitados recursos económicos y de equipamiento.

"Así se va a afectar otro poblado, que es Ramón Corona hasta Flores Morón, que son más de mil 500 habitantes que si no le ponemos atención, vamos a empezar a batallar con ellos en el tema de abastecerles del agua".

Finalmente, el alcalde González Rosales recalcó que las mayores afectaciones por esta sequía son para las comunidades rurales debido a que las últimas lluvias permitieron dar un respiro a algunos cultivos y al forraje ganadero, no obstante, este sector también se verá en problemas si en el transcurso de las próximas semanas no se presentan nuevas precipitaciones.

