Sufren 3 mil familias por escasez de agua

Alrededor de 3,000 familias que habitan el fraccionamiento Hacienda Bugambilias están sufriendo por la falta de agua y ya más de tres meses que enfrentan el problema y cuentan que es tanta su desesperación que ya no hallan a qui´én acudir para que les den una solución.

Elvia Flores, residente del Circuito Hacienda Vista alta dijo ayer viernes por la mañana que "es un verdadero martirio el hecho de no contar con el vital líquido en las casas y lo peor es de que llegan en ocasiones camiones pipa distribuyendo el vital líquido no apto para consumo humano pero que puede ser utilizado para las labores del hogar, pero lo malo es que a muchos no les dan ni un litro".

Dicen que la consigna es que no les den agua a quienes no están pagando los recibos de la COMAPA (Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado) y bueno por una parte la medida puede ser considerada como adecuada, pero lamentablemente hasta a nosotros nos marginan de ese beneficio.

"Aquí nosotros estamos al corriente. Pagamos los recibos mes tras mes y vea usted, estos son tan sólo algunos de los que ya están pagados"dijo la ama de casa al ser entrevistada a la puerta del patio de su hogar.

Por su parte, María Orellán Tiburcio aseguró que al igual que doña Elvia, "nosotros también estamos al corriente en todo, en recibos de luz, en recibos de agua, en predial, en fin, porque no queremos heredarles problemas a nuestra familia".

Comentó que en su caso particular, únicamente tenemos de vez en cuando una hora de agua por la tarde pero en el resto del día y la noche no llega ni una sola gota por las llaves domiciliarias.

"Esto es realmente desesperante e injusto que no disfrutemos del servicio. Ya tenemos siete año batallando con esta situación e hizo un urgente llamado a las autoridades de COMAPA así como también al municipio para que se aboquen cuanto antes a resolver esto que nos afecta considerablemente. Tenemos que comprar garrafones de agua para beber y con lo poco que cae de las llaves, usarlo para lavar ropa. Otra gente acude a las lavanderías porque no tienen nada de agua en sus casas", señaló.

Mucha es la gente que por no tener agua potable en sus casas, tiene que ir a la lavandería a lavar su ropa

CRECIMIENTO DE LA CIUDAD, MAL PLANEADO

Para doña María, el crecimiento de la ciudad estuvo mal planeado porque se autorizaron fraccionamientos y se aprobaron ampliaciones sin tomar en cuenta que no había la suficiente capacidad para abastecer a las decenas de miles de familias que los habitarían.

"Ahora es cuando estamos sufriendo los estragos de los garrafales errores de quienes autorizaron fraccionamientos de más", comentó para concluir la entrevista.