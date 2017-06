Sufre ciberataques 87% de empresas en México

Los riesgos en materia de seguridad cibernética incluyen desde malware, phishing y hackeos, hasta incidentes de fraude, robo de contraseñas y suplantación de identidad.

La mayoría de las empresas en el País atribuye los incidentes de seguridad a ex empleados, seguido por hackers y su competencia, explicó Juan Carlos Carrillo, director de Soluciones de Ciberseguridad y Privacidad de PwC, en el marco del Digital Economy Show, que se realiza en Expo Guadalajara.



Por eso las empresas deben tener mayor control en el manejo de contraseñas, accesos y hasta las cuentas de correo de sus empleados.



"Hay empresas que tiempo después de que un empleado dejó de trabajar ahí siguen teniendo su correo electrónico, su correo de voz, sus tarjetas de acceso siguen funcionando, los códigos siguen siendo los mismos y un ex empleado además es muy probable que sepa cuáles son los principales problemas de tu empresa, donde no estás monitoreando", advirtió.



Tan sólo en México los costos generados por ciberdelitos en 2014 ascendieron a 3 mil millones de dólares, afectando al sector público y privado, de acuerdo con el reporte Tendencias de Seguridad en América Latina de la Organización de los Estados Americanos.



A nivel global se generan un millón de amenazas de seguridad en la red al día, y 60 por ciento de los ataques son dirigidos a pequeñas y medianas empresas.