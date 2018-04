Sufre de trastorno bipolar; Carey

Mariah Carey reveló que fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2001 y que recientemente comenzó a recibir tratamiento.

En una entrevista con People, la cantante de "Hero" dijo que originalmente creyó que sus síntomas eran parte de un trastorno de sueño.

"Pero no era una insomnia normal y no me quedaba despierta contando ovejas. Estaba trabajando todo el tiempo. Estaba irritable y tenía un miedo constante de decepcionar a los demás. Resulta que estaba pasando por un tipo de manía.

"Finalmente llegaba a un punto en el que me bloqueaba. Creo que mis episodios depresivos se caracterizaban porque tenía muy poca energía", afirmó. "Me sentía muy solitaria y triste, incluso culpable de no estar haciendo lo que mi carrera necesitaba".



Agregó que tras una época reciente, particularmente difícil para ella, decidió buscar ayuda profesional. Actualmente acude a terapia y recibe medicamentos para el trastorno bipolar tipo II.

"Hasta hace poco vivía en negación y aislamiento, con el miedo constante de que alguien me expusiera. Era una carga demasiado pesada y simplemente no lo podía hacer más. Busqué y conseguí tratamiento, puse a gente positiva a mi alrededor y regresé a hacer que amo: escribir canciones y grabar música", afirmó.



La cantante dijo que eligió hablar públicamente sobre el tema para quitar el estigma sobre la salud mental.



"No tiene que ser algo que te defina y me niego a permitir que me defina o que me controle. Ésta es sólo una parte y me pareció era el momento de poder hablar sobre ella", expresó.



Carey actualmente trabaja en un álbum de estudio, que tiene previsto lanzar este año.