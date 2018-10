Sufre transporte de severo atraso. Proporcionan un servicio de mala calidad

Los mismos propietarios de las unidades de transporte están de cierta manera un poquito deteniendo la modernización del transporte porque no tienen manera de que tenga una vida larga sus unidades . Juan Carlos Córdova Espinosa, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes

Cd. Victoria, Tam.- Para el presidente de la Comisión dedel Congreso local, Juan Carlos Córdova Espinosa, el transporte público en Tamaulipas presenta un severo atraso que le impide proporcionar un servicio de calidad a los miles de usuarios en los 43 municipios del estado por lo que se buscan alternativas entre la autoridad y los concesionarios.

“Lo que ha faltado es coordinación por parte de los usuarios, de los concesionarios, y del mismo Gobierno del Estado”, indicó el diputado por el Distrito XII de Matamoros, “tengo entendido que ya se están haciendo diferentes propuestas para revisar el tema de las tarifas, y a medida que tengamos tarifas más adecuadas a la realidad, va a permitir que se modernicen las unidades de transporte”.

Otra de las causas para que el transporte público se encuentre en su estado actual es el deterioro que presentan algunas vialidades de las urbes más pobladas, lo cual indicó, contribuye al deterioro de las unidades encareciendo el servicio, Córdova Espinosa apuntó que será responsabilidad del Estado y de los municipios poder atajar dicha carencia para mejorar en consecuencia el servicio del transporte.

“Los mismos propietarios de las unidades de transporte están de cierta manera un poquito deteniendo la modernización del transporte porque no tienen manera de que tenga una vida larga sus unidades”, comentó que en algunos municipios se están proponiendo aumentos a las tarifas no obstante consideró que esta medida no sería la ideal.

Sin embargo añadió que un aumento a las tarifas del transporte público podría permitir a los concesionarios mejorar el servicio que actualmente prestan a la ciudadanía, “para que en un momento dado modernicen las unidades y los usuarios viajen con más comodidad y sobre todo más seguridad”.