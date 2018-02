Sufre suplicio; no la atienden. Condenan a joven enferma a morir

Río Bravo, Tam.- Jovencita paciente de cáncer, la cual no quisieron atender en el Hospital Materno Infantil de Reynosa, y que fue trasladada por ambulancias de Río Bravo a Monterrey, sigue sufriendo un suplicio, pues sólo le dan largas, mientras que el tumor canceroso en su matriz, crece.

“Por favor, ayúdenos, mi sobrina que fue trasladada a Monterrey la noche del martes y no se le está atendiendo, la tienen en ginecología cama 5, piso 3 en el Hospital Universitario, ya mi cuñada está desesperada y sus plaquetas están bajando.

“Nos dijeron que primero su cáncer no estaba avanzado y hora que ya hasta le perforó un intestino y no hacen ni por operarla, por favor que estamos desesperados, salen con que le van a operar una pierna y no sé qué tantas cosas”, dijo María Isabel Rosas, tía de la joven paciente Priscila Yareli Rodríguez de 22 años, quien fue trasladada por Protección Civil de Río Bravo a la ciudad regia, pero en la capital neoleonesa, se rehusan a atenderla con prontitud, lo que la condena a una muerte casi segura.

Su familia hace un llamado al gobernador de Tamaulipas para que se conozca la negligencia con que fue tratada en el Materno Infantil de Reynosa.