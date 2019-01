Sufre Sergio Mayer "dislexia mental" y por eso se equivoca

CIUDAD DE MÉXICO.- Que si dijo cataratas y no cascadas o si confunde librerías con bibliotecas, en la web ya se traen de bajada al actor y hoy diputado Sergio Mayer por sus equivocaciones, que él justifica con una "dislexia mental" y que dice, lo tienen sin cuidado.

"Me tiene sin cuidado porque esa dislexia con las palabras me pasa incluso con mis compañeros, mis errores no le hacen daño a nadie, me critican porque a mí no me pueden encontrar que soy corrupto, que tenga problemas de drogas, de mujeres, de fraude y dicen "¡Ay mira se equivocó!", dijo durante la alfombra roja de la obra "Entre mujeres", donde actúa su esposa Issabela Camil, este lunes en el Teatro 11 de Julio.

Lo que sí lamentó es que esto cubra las cosas que considera importantes, como los logros que está teniendo en la política.

"No pasa nada y si quieren ponerme en las noticias porque confundo de verdad no me importa, mientras esté haciendo mi trabajo. En menos de tres meses la Comisión de Cultura y Cinematografía hemos logrado avances maravillosos, logré que para el presupuesto tuviéramos un incremento de 500 millones de pesos, pero eso nadie lo habla, todos se fijan si dije 'cataratas por cascadas', nadie dice que conseguí 500 millones más a la cultura, pero somos así los mexicanos".

Como poco antes había hablado del orgullo que sentía por Yalitza Aparicio, Mayer relacionó lo que le pasa a él con lo que vive la joven oaxaqueña, a quien critican todo el tiempo en redes sociales.

Hasta Carlos Monsiváis escribió de "Sólo para Mujeres"

También reiteró los logros de su show "Sólo para Mujeres", en una sociedad que hace 15 años era aún más machista.

"Monsiváis escribió del fenómeno de 'Sólo para Mujeres', en las iglesias le decían a las mujeres que si iban al show iban a quedar excomulgadas, hace tiempo las mujeres se escondían para ir al show y ayudamos a que las mujeres tomaran decisiones y se manifestaran. Lo toman como burla pero no me interesa, en los estados los hombres entraban en Cabildo para ver si las mujeres podían o no ir al show, se olvidan las cosas súper rápido", señaló.