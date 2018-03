Sufre Samudio convulsión tras juego ante Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO.- A unos minutos de finalizar el partido Cruz Azul vs Querétaro, el defensa paraguayo Miguel Samudio sufrió una convulsión a raíz de una patada recibida en la cabeza en el minuto 79' en la que cayó inconsciente.

En el fallido intento de chilena por parte de Felipe Mora, le dio una patada en la cabeza al defensa que terminó noqueado después de la jugada y el equipo de Gallos tuvo que hacerle el cambio de inmediato. Poco después informaron que no había sufrido un problema grave y se encuentra en perfectas condiciones, no obstante no regresó al campo y en su lugar se quedó Alexis Canelo.

Incluso el mismo Samudio, en su cuenta de twitter agradeció los mensajes de aliento de sus seguidores y confirmó que estaba bien.