Sufre Pumas segunda derrota consecutiva

Cd. de México.- Pumas sufrió su segunda derrota del torneo tras caer en casa ante los Gallos de Querétaro por 1-0, marcador que les salió barato, ya que pudieron haber terminado con varios goles más en contra.

El conjunto dirigido por David Patiño no levanta y esta noche no sólo sufrió a nivel defensivo, donde no pudo contar con Alejandro Arribas y Luis Quintana, ambos con lesiones musculares, sino también en la ofensiva, donde la pólvora se le mojó a sus delanteros.

Los auriazules perdieron balones al por mayor, no pudieron hilvanar jugadas ofensivas, trataron de recurrir al juego por las bandas, pero terminaron por verse mal, sin variantes ni propuesta.

Marcel Ruiz, de 17 años, sorprendió al minuto 13 tras recibir un gran pase de Camilo Sanvezzo y entrar solo al área para vencer sin problemas al arquero Alfredo Saldívar y poner el 1-0, que a la postre sería el de la victoria.

Los Gallos estaban inspirados y al 26' se decretó penal en contra de Pumas que fue detenido por Saldívar, quien atajó el disparo de Sanvezzo.

Querétaro todavía tuvo para incrementar la cuenta, pero Saldívar no dejó pasar nada más.

La lluvia sorprendió a los contendientes los últimos 15 minutos y esto le restó velocidad al encuentro.

Patiño debutó al joven Adolfo Hernández al 73', quien entró en el lugar de Felipe Mora.

Pero ni la presencia del joven canterano hizo que los hombres de ofensiva recuperaran el tino.

Esta derrota dejó a los Pumas sumidos en un mar de dudas con 10 puntos, mientras que Querétaro llegó a 8 unidades.