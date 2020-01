Sufre por su mascota

Hace un par de horas, el actor Marco Antoni Regil compartió en su cuenta de Facebook la preocupación por la salud de su mascota, un pastor belga de nombre ´Bernie´, que sufre una afección cardiaca.

El famoso de la televisión informa que ´Bernie´ comenzó a cojear, y después de realizarle algunos estudios, le dieron el diagnóstico.

EN LA RED

Esto es lo que escribió:

"¿Qué le pasa a Bernie? Literalmente tiene un corazón tan grande que no le está bombeando la sangre suficiente. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad del músculo cardíaco, que por lo general comienza en la cámara de bombeo principal del corazón (ventrículo izquierdo). El ventrículo se estira y se afina (dilatación) y no puede bombear sangre, así como lo puede hacer un corazón sano.

"¿Por qué? Lo más probable es que es genético y estamos en espera de resultados de ADN y sangre para descartar otras posibilidades. ¿Cómo me di cuenta? Al llevarlo a la veterinaria para que vieran su patita posterior izquierda pues estaba cojeando. Resulta que se desgarró un tendón y necesita cirugía y al escucharle su corazón como parte del examen de rutina se escuchaba raro, como un "galope" y decidí llevarlo con la cardióloga para un electrocardiograma y ahí apareció todo.

TODO ES POR SU TAMAÑO

"Es un problema que se presenta más frecuentemente en perros de tamaño grande, más allá de su edad. ¿Cuál es la solución? Medicinas y suplementos que le ayudan a su corazón y esperar resultados de los estudios mas avanzados para descartar otras posibilidades como el virus "Chaga´s" que es común en Texas.

"¿Se puede recuperar? No lo sabemos y hay que esperar. Por lo pronto no puedo dejarlo que juegue y corra pues el tendón se puede desgarrar más y no sabemos si el corazón resista una cirugía. Lo que más me duele es tenerlo inactivo. Yo quisiera que jugara, corriera y caminara para que disfrute el tiempo que le quede de vida, sean años o meses.

"Respiro y agradezco que nos encontramos y estoy presente en el aquí y ahora. Todo un reto pues apenas me estoy recuperando de la partida física de mi mamá y Lucy. La vida es una escuela y estoy abierto a aprender la lección espiritual que viene con este episodio"