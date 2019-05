Sufre México goleada en Mundial Sub 20

Cd. de México.

México prácticamente se despidió del Mundial Sub 20, que se celebra en Polonia, luego de caer 3-0 frente a su similar de Japón.



La escuadra dirigida por Diego Ramírez fue inoperante, nunca pudo pesar en el terreno de juego y permitió que el equipo asiático se desempeñara con fluidez.



Esta fue la segunda derrota del conjunto mexicano que en su debut con Italia también fue borrado en la cancha y perdió 2-1.



Una vez más el Tricolor sufrió para tener opciones de gol, Diego Lainez estuvo bien custodiado y se notó que los japoneses lo estudiaron bien para tenerlo a raya.



Taisei Miyashiro fue el encargado de abrir el marcador al minuto 21 y con eso le bastó para poner en jaque al conjunto dirigido por Ramírez quien comenzó a desesperarse al no poder encontrar la forma en alcanzar el empate.



En el complemento fue la misma historia del primer tiempo, Japón encontró mal parada a la zaga y Kyosuke Tagawa no perdonó para el 2-0, con el que le dieron forma a la debacle del cuadro nacional.



El Tri no pudo levantar la cabeza, dejó de presionar y se vieron derrumbados emocionalmente.



Sin pies ni cabeza, deambularon en el terreno de juego, aceptando el castigo de los nipones.



Miyashiro apareció nuevamente al 76' y clavó el 3-0, dándole forma a su doblete y dejando a los mexicanos hundidos en la competencia donde la única esperanza que le queda es golear a Ecuador y buscar avanzar como uno de los mejores terceros lugares.



Daniel López no pudo darle a México un gol para hacer más llevadera la derrota, pues al 85' se le anuló un gol por fuera de llegar.



Los dirigidos por Ramírez terminaron arrastrando los pies y sin visos de mejoría.