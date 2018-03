Sufre Meade "pesadillas" con propuestas de AMLO

Cd. de México.- José Antonio, candidato presidencial del PRI, aseguró que lasde su contrincante de Morena, Andrés Manuel López Obrador, le provocan

"Me dejaron sin dormir... por lo menos me dieron pesadillas", dijo.

"Me preocupa esta desubicación personal en términos de su visión, me preocupan todas y cada una de sus propuestas, la verdad es un tema que genuinamente me preocupa en términos del País".

El ex Secretario de Hacienda se expresó así sobre el político tabasqueño luego de reunirse con integrantes de la Asociación Mexicana de Hidrocarburos, con quienes dialogó sobre los riesgos que enfrenta el sector en el marco de este proceso electoral.

Meade reiteró que los ciudadanos e inversionistas deben contrastar los perfiles de quienes participan en la contienda.

"Contraste frente a un mesianismo exacerbado y un autoritarismo a flor de piel que es, la verdad, bien preocupante", señaló.

El abanderado del PRI advirtió que existe un riesgo de que el País se descarrile y alertó sobre el miedo que pueden generar las visiones expropiatorias.

"En México se puede invertir, sin temor a ser víctimas de actos autoritarios, discrecionales, de actos confiscatorios o expropiatorios", dijo.

"El que hoy lo pongamos en juego, que metamos ruido, dudas o incertidumbre de que en México los contratos no se respetan es un elemento que genera desconfianza y preocupación de cualquiera, mexicano o extranjero, que quiere apostar al crecimiento de este País".

La Asociación Mexicana de Hidrocarburos con la que Meade sostuvo un encuentro agrupa a 50 de las 70 empresas más importantes del sector.