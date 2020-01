Sufre Lyme

Justin Bieber reveló ayer que padece la enfermedad de Lyme.

Mediante un mensaje en sus historias de Instagram, el canadiense, de 25 años y quien acaba de lanzar un nuevo sencillo, "Yummy", explicó que el padecimiento le fue diagnosticado hace poco y que eso pudo influir en su extraña conducta.

"Si bien muchas personas dicen que parece que soy una mierda, no sabían que recientemente me diagnosticaron la enfermedad de Lyme, y no sólo eso: me diagnosticaron una enfermedad crónica que afectaba a mi piel, a mis funciones cerebrales y a la salud en general.

"Han sido años difíciles, pero el tratamiento adecuado me ayudará a tratar esta enfermedad incurable y podré volver mejor que nunca", dijo el cantante.

Y aseguró que revelará más detalles sobre su lucha contra el padecimiento en una serie documental sobre su vida que se transmitirá en YouTube, Justin Bieber: Seasons.