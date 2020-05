Sufre Jordan como Dueño de Hornets

Ciudad de México

Michael Jordan ha sido un Rey Midas en todo lo que ha hecho, tanto como jugador, empresario, productor y otras facetas, pero sigue en deuda como propietario de un equipo de la NBA.

Y es que la infinidad de sus reconocimientos y seis anillos de campeón en la NBA, no han servido de mucho como dueño de los Hornets de Charlotte.

El ex jugador que cumplió 57 años en febrero pasado está sumando 10 años en los controles administrativos de los Hornets y su desempeño ha sido mediocre, con ocho de sus 10 campañas cosechando cifras perdedoras en partidos ganados y perdidos en la duela de juego.

"Air Jordan" se convirtió en marzo de 2010 en el primer jugador que lograba ser dueño mayoritario de una franquicia de la NBA, y a partir de ese momento comenzaron sus dolores de cabeza.

Definitivamente que no es lo mismo sus primeros 10 años en la faceta de jugador a esta década como propietario. Aunque sigue acaparando los reflectores en otros ámbitos, como por ejemplo el documental "The Last Dance", que termina este fin de semana.

Jordan no ha encontrado la fórmula ganadora para llevar a la gloria a Charlotte, al que sólo ha logrado clasificar a postemporada en 2 de las 10 campañas bajo su manto (y en ambas quedó fuera desde la Primera Ronda).