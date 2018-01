Sufre por el impago del programa 65 y Más

Beneficiario del programa Pensión para el Adulto Mayor, lleva varios bimestres sin poder cobrar el subsidio federal que entrega Sedesol, y cuya próxima fecha de pago, será en febrero.

Juan Reyes Torres, es el abuelo que se lamenta que no le pagan 65 y Más desde hace más de un año, aunque le hicieron la promesa que hasta próximo mes, recibirá su pago.

Narro el adulto mayor que desde noviembre de 2016, por una razón que no se explica, no ha recibido el pago; residente de privada Segunda 202, colonia Hijos de Ejidatarios y con 82 años, don Juan ya no recuerda cuántos bimestres alcanzó a cobrar.

Precisó que teme que por recibir una mensualidad en cuenta bancaria de 300 pesos, que le dejó su hijo, sea la razón por la que se les suspendió el pago.

Y agregó “cuando fui por primera vez, no me querían apuntar, Edgar me ayudó”, indicó Reyes Torres, quien ahora aguarda a que llegue febrero y que le cumplan.