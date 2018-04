Sufre Germán Sánchez fractura

El doble medallista olímpico Germán Sánchez sufrió una fractura facial en la ejecución de un clavado durante el entrenamiento previo al Campeonato Nacional de primera fuerza.

El incidente ocurrió en la caída de un clavado desde la plataforma de 10 metros, de cuatro y media vueltas adentro con grado de dificultad de 4.1.

Sánchez cayó de cara contra el agua y sufrió una pequeña fractura en el piso de la órbita ocular izquierda. Salió de la alberca por su propio pie, pero fue trasladado al hospital Aranda de la Parra para ser valorado.

El clavadista esperaba la valoración del oftalmólogo para que defina el tratamiento y se quedó internado en el hospital para evitar cualquier infección.

“Una fractura tarda alrededor de dos semanas a tres en consolidar, pero se tiene que ver qué tipo de fractura es, si está desplazada o no, si compromete la grasa alrededor de la órbita...”, comentó vía telefónica el médico oftalmólogo Marco Antonio Hernández García, consultado por Grupo REFORMA sobre la naturaleza de la lesión del clavadista, aunque sin haberla revisado de primera mano.

“Si de entrada no requirió cirugía, quiere decir que no se desplazó tanto y no comprometió el nervio óptico. Es ver después si no hay una limitación al movimiento. El tratamiento que se utiliza son desinflamatorios vía oral o venosa y, si es muy fuerte, hasta cortisona”, añadió el especialista.