Sufre fraude

A Atala Sarmiento la mandaron a buzón.

Y es que la conductora expuso en su cuenta de Twitter haber sufrido fraude por parte de una compañía de telefonía celular.

Atala comentó que desde hace meses ha sido víctima de robo de identidad ya que hace meses están realizando cobros a su tarjeta de crédito por más de 7 mil pesos mensuales, por lo que la suma ya es muy grande.

"Quiero denunciar que han usurpado mi identidad para abrirse un contacto de servicio celular con Telcel y durante meses me han estado haciendo cargos automáticos a mi tarjeta bancaria por montos desmesurados.

"He solicitado la aclaración correspondiente a través de mi banco y de manera personal y es la fecha que no tengo respuesta y lo único que he recibo es más cargos", relató la comunicadora en un video que subió a Twitter.

Direccionó su petición a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como a la compañía de telefonía.