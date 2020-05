Sufre franelero crítica situación

Desde hace 18 años, José Galindo Pérez, es franelero o cuidador de autos en la zona centro, aunque hay días buenos y días malos, nunca había pasado una crisis económica como la que está viviendo ante la pandemia del Covid-19.

Anteriormente sacaba entre 150 a 200 pesos, ya que no hay tarifa, por el servicio de ayudar a estacionarse o vigilar el auto, dan entre 5 a 10 pesos.

“Mucha gente viene y no te da ni un cinco, no hay tarifa, pero ahorita menos me estoy llevando 30, 40 pesos diarios, pues desde el principio si agarro algún dinerito lo voy guardando para un día que no haya nada”, dijo.

La cuida los autos atrás de las instalaciones de Casa de la Cultura, normalmente no hay donde estacionarse, pero ante el aislamiento social, hay pocos autos y no todos le dan propina.

Señala que por la edad, le han cerrado las puertas en empresas, porque ha buscado otro tipo de empleo, pero ya no lo aceptan al ser de la tercera edad, por lo que no hay más que ofrecer sus servicios de franelero.

“La situación está muy difícil, pero qué le hacemos, en realidad a nosotros ya no nos dan trabajo, yo ya busqué, incluso he ido a maquiladora y no nos dan, dicen queremos gente, pero de 30 a 40 años de edad, la empresa ya no les permite, y que le hacemos más que trabajar aquí”, expresó

A sus 67 años de edad, espera bajo la sombra, cuando llega un auto lo dirige para que quede bien estacionado, igual al salir, algunos le dan monedas otros simplemente se alejan.

Aunque la autoridad ha llamado a que se queden en casa para reducir los casos de contagio del Covid-19, no todos lo pueden hacer, ya que dependen de su actividad.