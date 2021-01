Sufre estragos de Covid-19

La actriz Leticia Calderón sigue recuperándose de la Covid-19 y comentó que aún tiene síntomas, aunque su salud va mejorando.

"Sigo con la neumonía, ya estoy oxigenado mucho mejor, en las tardes ya me pongo el oxígeno, que ya es muy poco lo que estoy usando.

"Estoy haciendo ejercicios para reforzar los pulmones, todavía no me dejan hacer ejercicio, estoy alimentándome bien, tomando vitaminas y sólo una medicina para la tos", compartió la estrella de Imperio de Mentiras en una entrevista para un programa de espectáculos.

DESMIENTE A CARRILLO

En la emisión aprovechó para desmentir las declaraciones que hizo Yadhira Carrillo respecto a su salud, pues causó preocupación en los medios cuando la actual pareja de Juan Collado dijo que Calderón había llegado "morada", por la falta de oxigenación, al hospital.

"¡Ay no, para nada! Llegué con ese tipo de oxigenación, a veces tenía 90 a veces tenía 88, fue lo que la doctora dijo que no le gustaba. Tenía que tener 90. Pero no, para nada, afortunadamente nunca estuve en ese sentido", aclaró Calderón.