Sufre el Barcelona una dolorosa caída

VALENCIA, España

El conjunto blaugrana, que ha retomado su juego de posesión y mucho toque con la llegada de Quique Setién como estratega, dio un paso en falso al caer por 2-0 ante Valencia en la Jornada 21 del futbol español.

El primer gol llegó al minuto 48 con un disparo cruzado del atacante Maxi Gómez que dio en la espalda del defensa barcelonista Jordi Alba antes de introducirse en la portería defendida por el alemán Marc-André ter Stegen.

El mismo uruguayo marcó el segundo en el 78´, sellando el primer triunfo liguero del Valencia en casa frente a los azulgranas en casi 13 años.

"Estoy muy contento por los goles, pero más contento por el equipo que ganó y ojalá sigamos esta racha, que es lo importante", comentó Gómez.

Los culés dominaron la posesión con un aplastante 73 por ciento, pero el juego directo del Valencia fue veneno puro para los visitantes, que de milagro no terminaron goleados, todo esto gracias a la buena actuación de Ter Stegen, quien temprano en el partido atajó un penal lanzado por Gómez.

El Valencia celebró, incluso, un tercer tanto, anotado por Gabriel Paulista a la salida de un tiro de esquina, pero no subió al marcador después de que la revisión del VAR dictaminó que hubo una falta previa.

"La realidad es que no hemos estado nada bien, sobre todo la primera parte. No hemos encontrado el camino para ir a la portería rival. Ha habido cosas que no hemos entendido bien. Luego el Valencia aprovecha tus errores", dijo Setién sobre el desempeño de su equipo.

Con esta derrota, Barcelona se quedó con 43 puntos y ya compromete al máximo el liderato de LaLiga, pues ahora el Real Madrid podría tomarlo de forma solitaria si al menos saca un empate en su visita de hoy al Valladolid.