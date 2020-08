Sufre derrame cerebral

Duncan Campbell, vocalista del grupo UB40, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir un derrame cerebral.

En un comunicado en redes sociales, la agrupación detalló que el británico de 62 años ya despertó, y pidió a sus fans privacidad durante la recuperación del artista.

"Él trabaja para regresar a lo que todos esperamos que sea una recuperación fuerte y rápida. Esperamos verlos a todos en el camino la próxima primavera", indicó el grupo.

Campbell se convirtió en el cantante principal del grupo después de que su hermano, Ali, abandonó el proyecto musical en 2008.

UB40 se formó en Birmingham en 1978, y su nombre proviene de una forma que utilizaba la gente en ese periodo para solicitar apoyo por desempleo.

La banda de reggae produjo éxitos como "Red Red Wine" y "Falling In Love With You".

Anunció la semana pasada que las fechas de su gira en Reino Unido, que estaban programadas para diciembre, se reprogramaron para marzo del 2021 debido a la pandemia del coronavirus.