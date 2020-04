Sufre con tareas escolares

Ciudad de México.

El aislamiento por el Covid-19 trajo consigo que muchas mamás estén sufriendo con sus hijos por las tareas escolares, y Thalía no es la excepción, pues confesó que se le está "friendo" el cerebro por todo el trabajo que esto conlleva.

En una de sus historias de Instagram, la cantante señaló cómo es un día de clases online.

"Corazones de melones, yo estoy un poco frustrada, porque mis hijos y el sistema de aprendizaje en línea es un poco complicado para mí, tengo que imprimir mucho y de pronto la computadora o el teléfono móvil con la impresora no hacen conexión y se conecta de pronto la impresora al wi-fi, de pronto se desconecta y luego no quiere imprimir y luego imprime y yo ya no puedo más porque se me está friendo el cerebro", dijo en una imagen, donde ella está rodeada de brillos.

"Todos los padres que están pasando la misma situación, va este beso gigante. Maestros, los amamos".