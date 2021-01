Sufre campo tamaulipeco por decisión presidencial

Cd. Victoria, Tam.- Al cuestionar la eliminación del herbicida glifosato y prohibición del maíz transgénico, el sector agrario de Tamaulipas, principal productor de granos a nivel nacional, ve "mano negra" en la determinación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para favorecer las importaciones.

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Tamaulipas, Jorge Luis López, advirtió que el campo en los últimos años ha sido el más afectado, y con el citado decreto publicado el pasado jueves, será su tumba.

López dijo que el glifosato y el no al uso de la semilla del maíz transgénico, que tienen de plazo enero de 2024, favorecerá a la importación de granos y la dependencia alimentaria del exterior.

"El campo anda muy mal en términos del apoyo gubernamental, y todavía con estas decisiones que no les cuestan pues continúan perjudicando al campo, eso es absurdo", fustigó.

"Yo veo una mano negra ahí", agregó, "¿porqué?, porque todas estas medidas lo que hacen es que dependamos más de las importaciones y a quien le interesa que dependamos más de las importaciones, al exterior, por supuesto le están ayudando al exterior, le están ayudando a los competidores".

Países como Estados Unidos, dijo, con un campo superior al de México, en apoyos y subsidios, le interesa no contar con un vecino autosuficiente en granos.

Pese al decreto, estimó, que no habrá desabasto de granos en el País, pero que serán comprados en el mercado internacional, a precios elevados que impactarán el bolsillo de las clases sociales.

Dijo que la decisión fue tomada con falta de conocimiento, luego de una publicación de la OMS, que señala que el glifosato pudiera ser cancerígeno, como lo ha hecho con el café, la cerveza y otros productos.

"Se están agarrando de ese concepto no científico, porque no está probado, pues para prohibir un insumo que es fundamental, para el desarrollo del sector agrícola del País, no están midiendo las consecuencias", expresó.