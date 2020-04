Sufre burocratismo en clínicas de salud

Si no estás con la gravedad que ellos en los hospitales requieren, para hacerte la prueba no te la harán soy un testigo presencial de esto; ISSSTE, Hospital General e IMSS, ocupas llegar grave, así que mejor no salgan si no es necesario Óscar Medina González, regidor del Cabildo de Río Bravo

Río Bravo, Tam.- Persona con padecimiento viral que se manifiesta con alta temperatura, dificultad para respirar y tos entre otros, sufre burocratismo y tortuguismo en unidades de salud, tanto federales como del Estado.



Es el regidor Óscar Medina González, quien desde finales del mes de marzo, empezó a presentar síntomas virales como fiebre, tos y falta de oxígeno, lo que lo movió a solicitar el servicio médico en clínica del ISSSTE y Hospital General, en donde sólo fue atendido con burocratismo.

Sobre esta experiencia, narró: “Si no estás con la gravedad que ellos en los hospitales requieren, para hacerte la prueba no te la harán soy un testigo presencial de esto; ISSSTE, Hospital General e IMSS, ocupas llegar grave, así que mejor no salgan si no es necesario”, dijo de modo tajante.

El miembro del Cabildo detalló que 10 días antes del mes de abril “salí con estos síntomas, me está atendiendo un neumólogo en Reynosa”, ante la imposibilidad de las instituciones de salud en atenderlo cabalmente, pues “aquí no hay la prueba para saber si es positivo o negativo” su caso, en alusión al “tortuguismo” que impera, pues aseveró que en las unidades públicas “solo te hacen preguntas y te mandan a tu casa”.

Agregó que descartó otros padecimientos como tuberculosis, lo que lo llevó sumarse al exhorto de que quienes no tengan que salir por necesidad, deben quedarse en su casa, pues pese a que ha mejorado, en todo este tiempo, ninguna institución pública, le hizo los análisis correspondientes.