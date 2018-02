Sufre ataque al corazón

El productor y director estadounidense Kevin Smith sufrió el domingo un ataque masivo al corazón, informó él mismo en Twitter, publicó una imagen de él con tubos y en el texto narra que pudo haber muerto.

“Después del primer show de esta noche, tuve un infarto masivo. El doctor que me salvó la vida me dijo que tenía un 100% de bloqueo de mi arteria LAD. Si no hubiera cancelado el show 2 para ir al hospital, habría muerto esta noche. ¡Pero por ahora, todavía estoy sobre la tierra!’’, se lee en el mensaje.