Sufre amputación de brazo

La actriz y doble de riesgo sudafricana Olivia Jackson, quien en 2015 sufrió un accidente en el rodaje de Resident Evil: Capítulo Final que la dejó en estado de coma durante 17 días y tuvo otras concecuencias como la amputación de un brazo, interpuso una demanda contra los productores del filme.

Jackson fungió como la doble de acción de la protagonista Milla Jovovich en esa producción; en septiembre de 2015 durante la filmación de una escena en el set que involucró una motocicleta y no estaba en el guion original, sufrió lesiones graves.

LOS PONEN EN PELIGRO

Dicho accidente fue el resultado de las decisiones de los productores, quienes "reiteradamente no se adhirieron a las prácticas básicas de seguridad, poniendo en peligro la vida del elenco y el equipo".

En la demanda, dada a conocer por The Hollywood Reporter, Olivia acusa a Paul Anderson, Jeremy Bolt, Tannhauser Gate Inc., y Bolt Pictures Inc., y señala que ella estaba programada para rodar una escena de pelea.

Fue en el último minuto que los productores le pidieron realizar una "escena de motocicleta peligrosa y técnicamente compleja en condiciones climáticas adversas", la cual consistía en que debía acelerar hacia la cámara. Al final sería levantada por una grúa, algo que no ocurrió a tiempo.