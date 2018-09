Sufre accidente al impactarse con caballo en Montemorelos

Monterrey, México.

El conductor de la pick up Silverado, de quien no se dijo el nombre, resultó ileso, pero el animal quedó con lesiones graves.



Las autoridades municipales informaron que el equino sufrió la fractura de las dos patas, por lo que minutos después del accidente fue sacrificado para evitarle el sufrimiento.



A las 10:30 horas fue reportado el accidente en el cruce de la Avenida Capellanía y Armendáriz, en el Barrio Jalisco.



De acuerdo a la información, la camioneta se desplazaba por la avenida cuando repentinamente el caballo se atravesó a su paso luego de pastar a la orilla de la arteria.



El conductor frenó, aseguraron testigos, pero las condiciones del pavimento y la cercanía con el animal no evitaron que lo embistiera.



La camioneta color gris quedó destruida de la parte frontal luego del atropellamiento del equino, que salió proyectado varios metros.



El animal quedó agonizando en el asfalto con las dos patas fracturadas y más tarde fue sacrificado.