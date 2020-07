¡Sueño intacto!

El sueño de jugar en Europa nuevamente, ahora con equipos del máximo nivel, sigue intacto para el mediocampista de Rayados, Carlos Rodríguez.

Aunque la pandemia del Covid-19 afectó los mercados por la situación económica, Charly señaló que no descarta el poder irse, pues el periodo de pases europeo aún no arranca. Sin embargo aclaró que está contento en Rayados.

"La ilusión mía y creo que de muchos de los jugadores es llegar al futbol europeo, a las Ligas de mayor potencial y eso está claro, está en mi mente y es un deseo que tengo y tendré", aseguró Rodríguez.

"Ahora estoy acá, me toca seguir preparándome acá, seguir dando lo mejor de mi en Monterrey, que siempre lo he dicho, yo estoy feliz en este club que me ha dado todo desde muy pequeño".

Aunque la situación ha frenado un poco las negociaciones de los traspasos en el mundo, él confía que aún se puedan hacer.

"Aún falta que empiece el mercado europeo y claro que cuando un club quiere a un jugador sí o sí, va en busca de él y esperemos que sea el caso de cualquier otro jugador mexicano que quiera salir, pues siempre es bueno que los jugadores mexicanos podamos ir para allá", expresó.

Aseguró que el presidente deportivo de Rayados Duilio Advino es una persona que como ex jugador comprende al futbolista y es quien está en contacto con su representante Jorge Berlanga por si hubiera alguna oferta.

Señaló que en sus objetivos está el poder ganar la Copa MX, pues ya ganó la Liga MX y la Concacaf, aunque quiere repetir y ser un referente y líder del equipo.