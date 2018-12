Sueño hecho realidad

"Gracias infinitas a todos los que creen en mí (músicos y no músicos) para poder seguir haciendo que Reynosa, poco a poco, comience a sonar en las noticias por hacer música y no por otras cosas.¡Viva la música, vivan los amigos, viva Reynosa! Y que esto crezca cada vez más y más.#ReynosaCapitalMusicalDeTamaulipas". Dr. Gastón González Vásquez, director de ensamble de cámara Euterpe.

¡Querer...es poder! y eso quedo claro el pasado 20 de diciembre, en el Parque Cultural Reynosa, que albergo en su escenario más de 50 artistas que se sumaron al "Concierto Navideño" a cargo del Dr. Gastón González Vásquez, director del ensamble de cámara Euterpe.

Para González Vásquez este evento fue un verdadero milagro, pues como el mismo lo mencionó tuvieron que sortear infinidad de dificultades a las que se enfrentaron para la realización del mismo, desde la invitación a músicos a trasladarse a nuestra ciudad que por la inseguridad no es el sitio idóneo para nadie, así que fue apoyado por reynosenses y valientes amigos de ciudades vecinas que vencieron el miedo...y dijere ¡sí! y así puedo reunir a una orquesta y coro de aproximadamente 50 elementos, que ajustaron sus agendas para poder ensayar y lograr así la magia musical que presentaron en el escenario, en donde todos dejaron clara su pasión y amor por la música.

Respecto al gran logró, Gastón dijo: "Feliz de hacer sonar en Reynosa esta música, gracias a todos estos adorables y talentosos amigos, logré hacerlo, porque Reynosa y toda sociedad necesita de esto para seguir descubriéndose, reinventándose, creciendo, evolucionando a una sociedad mejor, más despierta, más crítica, más cooperativa y más educada; por que no puedo, no debemos dejar morir a Reynosa".

Además agregó: "Esta es la primera vez que estos músicos hacen música juntos y en menos de 5 ensayos, porque así lo permitieron las difíciles circunstancias y todo fue posible gracias hermosas personas que me apoyaron de una una u otra manera y no pudieron estar presentes en el concierto, de lo que se logró gracias a su generosidad.

Quisiera agradecer particularmente a un grupo muy, muy especial de amigos que sin ellos, nada de esto hubiera sido posible, honor a quien honor merece".

AGRADECIMIENTOS DE GASTÓN A:

-Lic. José Luis Hernández Garza, director del IRCA, por proveernos todas las facilidades técnicas del instituto para los ensayos y el apoyo económico del mismo.

-Periódico El Mañana y María Elena Castillo por siempre ayudarnos a hacer difusión cultural y hacer que esto crezca.

- A la licenciada Irma Amelia García, porque gracias a ella logramos ser apoyados económicamente por el ayuntamiento de Reynosa.

-Maestro Raúl Flores, por permitirle a tres de sus mejores alumnos compartirnos su talento y su tiempo.

-Querido Enrique Martínez, director de la banda municipal, por darme siempre todas las facilidades y hacer hasta lo imposible por apoyarme en estas locuras.

-Mi querido Jorge Valdez, director de la Orquesta Comunitaria que, también, siempre está allí para ayudar a que esto sea posible, ya sea tocando, facilitándonos instrumentos o sus talentosos alumnos.

-Querida Arabella Medrano por ser mi otro angelote de la guarda, mover cielo, tierra y mar, para que siempre todo esté perfecto, a tiempo y en orden en el Parque Cultural para cuando llegamos a dar lata por ahí.

- Lindísimas Sra. Angelina Estrada Camino y la Sra. Estelita Ayala de Deándar, por conseguirnos más apoyo económico a través del Club de Cultura Musical y ser ángeles de la guarda de mis proyectos.

-Lindísima Sra. Ofelia Herrera, por ser un hada madrina en todo este tipo de actividades desde siempre y ser intermediaria con su asociación AUPRAC para apoyarnos económicamente.

-Querido, Ladislao Pelayo, por tu interés en la cultura, creer en mi trabajo y apoyarnos económicamente para hacer esto para hacer crecer nuestra ciudad.

- Mi atenta y entrañable vecina, Elida Ramírez quien fue intermediaria para que tortillerías Aries, una vez más, volviera a prodigarnos su generosidad.

-Gracias, Demetrio Avila, Jonathan Martínez Rodríguez y amigos del ITCA (Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las artes), por echarme la mano cuando más lo necesito para lograr que estas cosas se hagan realidad sobre el escenario.

-Querido, amable y pacientísimo Jhon Richard, que siempe haces tu mejor esfuerzo porque todo suene hermoso en ese gran recinto que es el Teatro Principal de nuestro Parque Cultural Reynosa, junto al maravilloso equipo técnico del PCR.

-Gracias, mi adoradísimo Tochiro Gallegos, por siempre lograr un registro hermoso de todas estas ocurrencias mías. Y Gevus Leos, por haber tenido la paciencia de grabar este concierto.

-Gracias, David C Olzn por ser uno de los amigos que más han durado a mi lado; que me has visto en este quehacer por años en nuestra ciudad, y por ser el enlace para que florería IKEBANA engalane nuestro escenario con el sello de buen gusto y belleza que los caracteriza.

Por último, gracias a mis hermosos amigos que siempre están ahí a mi lado para darme ánimos, ayudarme a pasar la voz de los conciertos, llevarme agua y comida cuando a mí se me olvida que también la necesito para seguir funcionando, y por siempre hacerme reír mucho, cuidarme, defenderme y abrazarme fuerte cuando más lo necesito.