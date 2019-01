Sueño cumplido ´El rey´ en México

Ciudad de México.

"Elvis Live in Concert", el show que mantiene vivo a la leyenda del Rock & Roll llegó a México acompañado de una orquesta con 80 músicos para darle vida una vez más a la voz del "Rey del Rock & Roll".

El show con la orquesta dirigida por la maestra Gabriela Díaz Alatriste y el director Manuel Flores del coro polifónico del Estado de México, comenzó con la canción "If I Can Dream", cuya letra apareció en las pantallas para que la audiencia pudiera formar parte de la melodía.

Al terminar la primera interpretación apareció Priscilla Presley con un vestido negro con mangas de encaje y falda transparente, teniendo como música de fondo la canción "Can´t Help Falling in Love with You".

ES 'REALIDAD'

"Uno de sus sueños era viajar a otros países y el otro era poder cantar en conjunto con una orquesta filarmónica. Él amaba el sonido de la orquesta completa, quería combinarla con el Rock & Roll; unos meses antes de morir planeaba hacer un tour con orquesta por todo el mundo, pero desafortunadamente no lo logró. El tenerlos a ustedes esta noche lo vuelve un sueño que se está cumpliendo de alguna manera, el regalo que tenemos para ustedes será ver a Elvis como nunca, la forma en que conectaba con su público, como le gustaba bromear con los músicos y dar lo mejor de él en el escenario", aseguró Priscilla.