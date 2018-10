¡SUEÑO CUMPLIDO!

Jugar en Europa es un sueño muy difícil de cumplir para el futbolista mexicano. Más para uno que a sus 27 años ni siquiera ha debutado en la Primera División. Más para uno que nació y creció en una ciudad etiquetada por el beisbol. Más para uno que siendo esposo y padre de familia, tuvo que ganarse en el llano ese dinero que como profesional cada vez era más difícil.



Edelmiro Elizalde Ruiz, mejor conocido como el "Titino", llega a la cancha que lo vio nacer, en el popular barrio de la Narciso Mendoza: "Está mejor ahora, antes ni bardas tenía", comenta, mientras pisa la pelota en el círculo de medio campo. Muy pocos, o casi nadie sabe que se trata del primer futbolista reynosense que ha logrado jugar en el Viejo Continente, de hecho, hasta él mismo se sigue sorprendiendo.

"Todavía es algo de no creer, la verdad es algo que me cuesta asimilar, aunque no es mucho lo que he logrado, pero me siento feliz y contento por ser el primero en llegar y jugar en España, en Europa", comenta con mucha emoción.

El "Titino" acaba de comenzar su segunda temporada con el Club Deportivo Eldense de la Tercera División de España, un equipo de la ciudad de Elda, en la provincia de Alicante, que fue fundado en 1921. Pero... ¿Y cómo llegó hasta allá?... Su historia inicia como la película de Diego Luna y Gael García, justo donde aparece "Batuta" y en un partido llanero descubre que hay talento.

"Nos vieron en un partido en McAllen, Tx, en el barrio, ya habían hablado con un compañero que le decimos Puma y también preguntaron por mí, ese señor se me acercó y me preguntó que si me gustaría ir a jugar en Europa, rápido pensé que era un broma, luego me pidió mi teléfono, pasaron varios días, o semanas, ya hasta se me había olvidado pero de repente me llamó, me dijo que juntara algunos documentos, luego me mandó mi boleto de avión y de pronto ya estaba allá, con el promotor Tommy Pinieri", recuerda como si fuera ayer.

Elizalde ya había picado piedra como profesional en la Segunda División, pero siempre con equipos de casa. Comenzó con los Zorros, luego Topos y finalmente Reynosa FC. Fueron años de dedicación y entrega pero en el futbol mexicano eso no sirve de nada.

El que diga que en el futbol la suerte no juega, está muy equivocado. Edelmiro siempre fue bueno, un defensa con clase, efectivo en la marca, excelente juego aéreo, pero le faltaba la pata de conejo o el trébol de cuatro hojas. Lo "salado" no dura toda la vida y el día menos esperado, le tocó estar en el lugar y el momento indicados.

"Nunca se me había presentado la oportunidad ni siquiera de salir de mi ciudad en el profesionalismo, por eso es increíble lo que viví, en el momento que me fui, sabía que siempre había deseado esa oportunidad, así que no la iba a desaprovechar, tal vez me llegó tarde, me hubiera encantado que fuera antes por el tema de la edad, pero las oportunidades llegan en su momento justo", reconoce.

Llegar a España fue fácil, pero empezar a jugar, no. El soñado debut tardó casi seis meses, esto debido a un problema con su registro que por poco lo obliga a tirar la toalla. Estaba solo, en otro continente, pero rajarse no era una buena opción.

"Fue uno de los momentos más complicados que he pasado, pero no podía abandonar el sueño, otros se regresaron a sus casas, supe aguantarme y ahora tengo a mi familia conmigo", expresa con una sonrisa de oreja a oreja.

La paciencia tuvo su recompensa y el 28 de enero del 2018 quedará grabado para siempre en su memoria, no importa que su equipo haya perdido 2-1 ante el Crevillente Deportivo. Tanta ha sido su fortuna, que presume a través de sus redes sociales, que pudo ver en primera fila al Barca de Messi y al Madrid de Cristiano Ronaldo.

El futbol siempre da revanchas. Ahora basta con teclear "Titino" en el google y aparecerá entre los embajadores Aztecas que se encuentran en el balompié europeo.

"Jugando al futbol la ilusión nunca se va a perder, yo trabajo muy fuerte y me exijo demasiado para lograr el siguiente objetivo que es jugar en una división de más arriba, uno quiere estar lo más cerca posible de la Primera División para poder hacer más historia de la que ya he hecho", dice.

La charla se hace larga y en la cancha ya se armó la reta. Viendo a los niños patear, Edelmiro recuerda sus inicios en la Liga Municipal Universitaria de Futbol, defendiendo las camisetas de Broncos, Club Inglaterra y Pumas. También representó a Tamaulipas en varios torneos nacionales.

"Se siente muy padre estar dónde todo comenzó, es bonito porque jamás imaginé que a estas alturas iba a estar allá tan lejos jugando, aquí empecé en el barrio, siempre fui defensa, gracias a Dios me trae muy bonitos recuerdos porque aquí fui agarrando más nivel, muchos torneos, jugaba junto a mis hermanos, sin preocupaciones, así como estos niños", relata sin despegar la mirada de la pelota y se despide con un fuerte apretón de mano.

Se acabaron las vacaciones y el futbolista tamaulipeco regresó a su nuevo hogar, pero esta vez se fue acompañado. Su esposa Dennis Coronado y sus hijos María Edenni y el pequeño Edel, ya viven con él. Se ha adaptado al cien por ciento tanto al ritmo futbolístico como a la vida diaria en España. La felicidad se le nota cuando juega, es titular indiscutible, ha marcado dos goles y su equipo marcha en los primeros puestos luego de 6 fechas disputadas.

Dicen por ahí que más vale tarde que nunca, y si no creen, ¡pregúntenle a "Titino" ....

FICHA TÉCNICA

>Nombre: Edelmiro Elizalde Ruiz

>Posición: Defensa Central

>Equipo: Club Deportivo Eldense (España)

>Lugar de Nac: Reynosa, Tamaulipas

>Fecha de Nac: 12 de Noviembre de 1989

>Jugador Favorito: Rafael Márquez

>Equipo Favorito: Real Madrid

LO MÁS PRECIADO,

Sus pequeños hijos María Edenni y el pequeño Edel, quienes ya viven con él y lo acompañan a sus partidos.