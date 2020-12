Sueña Zaida Lizeth ayudar a quienes no escuchan

Río Bravo, Tam.- A simple vista, parece otra niña haciendo sus tareas de secundaria vía virtual, debido a la nueva realidad que nos ha impuesto la pandemia del coronavirus, pero solo su familia, maestros y compañeros de escuela, saben el esfuerzo enorme que le cuesta a Zaila Lizeth Rodríguez Chávez, avanzar en sus estudios, la razón: no habla, ni escucha, no obstante acudía a clases a una secundaria de educación regular.

Su mamá Evarista Chávez Ponce y su papá Joel Rodríguez Morales, lejos de rendirse, la impulsan a seguir pese a sus limitaciones sensoriales, pues la jovencita de solo 15 años, recién cumplidos a finales de noviembre, tiene en su horizonte próximo, ingresar al CBTIS 73, para cursar su educación media-superior.

Su madre, rememora que Zaila Lizeth nació el 2 de noviembre en el Seguro Social de Reynosa número 15 “al otro día a mi bebé me la quitaron, estuvo en incubadora, estaba grave, teníamos que conseguir donadores de sangre porque estaba muy grave, le hicieron varios cambios de sangre hasta que ella aceptó la sangre y eso duro más de un mes; los doctores decían que estaba muy grave, nosotros salíamos del Seguro muy mal porque veíamos a la bebé muy delicada porque la tenían con ojos tapados con una venda, decían los doctores que tenía cambiar la sangré porque tenía manchas amarillas”, por fortuna, sobrevivió y ahora, pese a la adversidad, la adolescente planea su futuro.

“Ella fue creciendo, nos dimos cuenta que no se podía apoyar ni podía gatear, tardó en caminar, en dejar pañales, la llevamos al Seguro y me la mandaron a terapias físicas, por eso tardo mucho en caminar y el pronóstico es retraso”, por lo que siguió el peregrinar de hospital en hospital, “la llevé a Reynosa a terapias físicas y terapias de lenguaje”, indicó .

“También nos dimos cuenta que no habla y ni escucha, la checaron y necesitaba usar aparatos auditivos, entonces la llevamos cuando hay campañas” especializadas en este tipo de pacientes, no obstante, doña Evarista, afirma es una “niña normal, si vez parece que no tiene nada, pero no habla ni escucha, pero es una niña inteligente que todo se queda en la mente y no se olvida ninguna persona”, refiere.

Pese a sus limitaciones, Zaida Lizeth, goza de cabal salud y su sueño es ser maestra de educación especial para ayudar a otros niños como ella, para que no se queden sin las oportunidades que, con el apoyo de la familia y maestros de educación especial, pueden hacer la diferencia en el porvenir de los niños con limitaciones.