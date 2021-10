Sueña tener una familia

NO COINCIDIERON

"Cory es una gran persona y me casé con mi mejor amigo, pero muchas cosas que tienen que ver con valores muy básicos de cómo criar a los hijos de ese tipo de cosas no coincidimos y yo me vine a enterar hasta la luna de miel", contó Martha no sin antes dejar claro que esta situación la hizo sentirse muy confundida, ya que tanto ella como Cory sí estaban buscando formar una familia.

Martha y el actor estadounidense estuvieron siete años juntos desde que decidieron iniciar una relación formal de noviazgo que después llegó al matrimonio y aunque ambos fueron muy herméticos con su compromiso, fue hasta la alfombra roja del estreno de la película "No manches Frida", que Higareda confirmó que se había casado con Cory en Hawái en mayo de 2016.

"Después del divorcio me sentía con una vergüenza, la más fea...Nos casamos, nos fuimos de luna miel, en la luna miel tuvimos problemas, después nos fuimos a Vancouver e intentamos de cierta manera para ajustarnos, pero no se pudo, regresamos de allá y pasaron tres meses difíciles, nos tenemos que separar porque yo tengo muchas ganas de tener hijos, de tener una familia, pero si no conectamos en esto no quiero traer niños al mundo", dijo la actriz.

AHORA SÓLO AMIGOS

Aunque actualmente Martha y Cory mantienen una estrecha relación de amistad, la realidad es que para ella esa separación representó un fracaso en su vida debido a que también se desvaneció su oportunidad de ser mamá.

"Yo quiero tener hijos y voy a empezar a sentir que tengo este reloj biológico que me va a estar presionando porque yo crecí con una familia súper grande y nada más me emociona en la vida, claro me encanta hacer películas y eso, pero tengo muchas ganas de ser mamá es algo que a mí me prende muchísimo porque sé que va a ser algo maravilloso... Fui al doctor a congelar mis óvulos porque tomé una decisión importante", reveló Higareda. Incluso, aceptó que su exmarido la ayudó en el proceso médico para realizar la congelación.

"Entonces para mí fue algo muy fuerte porque me fue a visitar Cory, y estás con las hormonas al tope, te tienes que inyectar tú sola, no, la panza, todo un procedimiento, no duele tanto, pero sí sientes feo que digas no manches... y el sueño de tener una familia no lo he podido lograr, me pone triste, entonces recuerdo que tuvimos este momento, que Corey me ayuda a inyectarme ya separados", recordó la actriz que actualmente tiene 38 años de edad.

QUIERE HIJOS

Para finalizar, Martha Higareda, fue contundente al decir que sigue queriendo formar su propia familia y hasta fue muy clara al decir que quiere tener dos hijos, de preferencia niña y niño. Hoy por hoy la actriz mantiene una relación con Lewis Howes.