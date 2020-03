Suena Serafín Gómez para representar a Latinoamérica

Luego de más de 20 años colaborando en el programa de Ligas Pequeñas afiliadas a Williamsport, el reynosense Serafín Gómez Villarreal, está cerca de convertirse en el nuevo representante de la región Latinoamérica (México, Caribe, Centroamérica y Sudamérica). La noticia surgió durante el Congreso Nacional de Ligas Pequeñas de México que se celebró el pasado fin de semana en Monterrey, Nuevo León.

"Sería la primera ocasión que un mexicano estaría en este puesto, ya estoy registrado como candidato, hasta ahorita no hay otro, la ventaja es que mucha gente me conoce en la región Latino porque he ido a más de 10 congresos internacionales", expresó visiblemente emocionado.

Su nombramiento se haría oficial hasta el Congreso Latinoamericano que se desarrollará en Puerto Rico del 2 al 5 de abril.

Fue en 1998 cuando Serafín ingresó de "emergente" a la presidencia de la liga Treviño Kelly sin imaginar la historia que forjaría como directivo en el beisbol infantil y juvenil. Luego, se convirtió en director del Distrito 18, cargo que ha desempeñado desde hace 21 años. Sin duda, este nuevo cargo sería como poner la cereza en el pastel.

"Es un cargo que he buscado y creo que con eso espero terminar mi carrera o mi tiempo de servicio a la comunidad, tenemos desde el 99 como director de distrito y tenemos más años en las Ligas Pequeñas pero ha sido un gusto conocer gente y atender las necesidades para que los niños y jóvenes puedan jugar este bonito deporte, mis hijos jugaron en la Kelly del 95 al 97, en el 98 me pidieron que fuera presiente y después de mucho tiempo aquí sigo en este ambiente", comentó.