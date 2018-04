Sueña Rafa con ir al Mundial

Toluca, México.- Pese a que aseguró que no ha recibido un propuesta para ir como jugador o asesor al mundial, Rafael Márquez se dijo esperanzado con la idea de asistir y aportar algo a la Selección Nacional.

"La esperanza muere al último, yo estoy muy ilusionado, sigo con esas mismas ganas de poder estar ahí", dijo el jugador.

"Obviamente yo siempre estaré dispuesto a aportar algo a la selección, sea cual sea el puesto, la forma, obviamente no se ha hablado de ese tema todavía, no me lo han propuesto".

Además, aseguró que su situación legal no representa un riesgo para acudir al mundial.

"Si tuviera un problema legal no estuviera jugando con el Atlas, hay marcas globales en Atlas en las cuales no hay ningún problema, y eso implica también lo mismo para selección, así que tomará su decisión la parte administrativa", dijo Rafa Márquez.

"En ese sentido yo estoy tranquilo, si pasa que bien, si no pasa creo que tengo una carrera bastante digna como para retirarme con alegría".

Respecto a los últimos partidos de la Selección, Rafa Márquez opinó que se necesita más trabajo.

"La Selección los dos partidos que vi obviamente se necesita todavía más trabajo, más tiempo, es difícil tenerlo, lo sabemos por las cuestiones que están pasando, pero en general creo que veo una selección de buen nivel", dijo.

"Creo que individualmente hay mucha experiencia, lamentablemente también hemos perdido dos jugadores importantes también para la selección, ojalá se recuperen muy pronto".