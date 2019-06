Suena para ser Gatúbela

Los Ángeles, California.

La elección de Robert Pattinson como el nuevo Batman generó reacciones muy negativas por su pasado en Crepúsculo, aunque también hubo quien lo defendió y pidió darle una oportunidad, pues directores como Danny Boyle y Christopher Nolan destacan su gran nivel actoral.

Poco se sabe de la próxima película del Caballero de la Noche dirigida por Matt Reeves. Pero a poco se va filtrando información sobre el filme.

ES LA APUESTA

Lo más reciente apunta a que Chloë Grace Moretz es la apuesta de la productora para que interprete a Gatúbela -personaje que ya estuvo en manos de Michelle Pfeiffer y Anne Hathaway.

Según el sitio especializado en cine We Got This Covered, la protagonista de Kick Ass formaría parte del elenco de villanos.

La estadunidense de 22 años, apuntan los rumores, enfrentaría a Batman junto al Acertijo, el Pingüino, Dos Caras, el Espantapájaros y Luciérnaga.

Habrá que esperar si Warner confirma su participación junto al llamado ´Bat-Tinson´.