Sueña con grandes escenarios

A sus 12 años de edad, Valentina García Casillas ha logrado interpretar varios personajes en teatro, entre ellos a Clara en el Cascanueces de los Niños Libres, que le han permitido tener un crecimiento profesional.

Vale, como la llaman de cariño sus familiares y amistades, refiere que ingresó al mundo del teatro y del ballet a la edad de cinco años, atraída por una representación interpretada por menores en la explanada de la plaza principal de esta ciudad.

“Mi ingreso al teatro fue porque un día vi la obra de los Derechos de los Niños, me gustó tanto que al concluir me acerque a la maestra y le dije mi interés por ingresar al grupo y al día siguiente así fue” comenta.

En entrevista, la menor, quien estudia actualmente el primer año de secundaria, refiere que fue a los cinco años cuando ingresó al grupo teatral Tomas Urtusástegui y de manera paralela empezó a estudiar ballet.

SE PREPARA

Actualmente, Valentina es integrante del Laboratorio de Artes Escénicas, escuela a la que llegó luego de que fue descubierta por una de las directivas cuando la vio en una presentación de ballet.

“En diciembre pasado fui seleccionada entre varias niñas para interpretar a Clara, en el Cascanueces, y la verdad me sentí muy contenta porque la competencia fue difícil, ya que hay muchas niñas muy talentosas y bueno el hecho de que yo me quedara con el papel me dió mucha satisfacción” dijo.

Recuerda que a lo largo de los siete años de permanecer al mundo teatral ha tenido la oportunidad de ir creciendo artistícamente a través de la interpretación de diversos papeles.

“He tenido la oportunidad de interpretar diferentes papeles, algunos cortos, otros mas largos y en algunos he sido la protagonista principal, pero aquí en teatro todos nos ayudamos y sabemos que no hay participación pequeña” dijo.

Señaló que entre las obras en donde ha participado se encuentran los Derechos de los Niños, con la que obtuvieron el primer lugar estatal, Cri Cri, Los Conejos Rapeadores y Agustín y el Dinosaurio, entre otras.

“Todos los personajes que interpreto dejan una enseñanza, no solo a mi sino al auditorio, por ejemplo en la de Agustín y el Dinosaurio nos enseña a creerle a los niños y a estar al pendiente de su salud” dijo.

MUY MOTIVADA

Se dijo motivada de continuar en el mundo teatral, luego de que una compañera del Laboratorio de Artes Escénicas ganó una beca para estudiar en el verano próximo en una escuela de España.

“Nos da mucho gusto por ella y esto nos permitirá abrir camino en el extranjero ya que conocerán a nuestra escuela y el trabajo que en ella realizamos” dijo.

Valentina asegura que desde que conoció el teatro se convirtió en su pasión así como el ballet, actividades que no contempla abandonar.

“Me gustaría estudiar licenciada en pedagogía pero también me gustaría ser maestra de ballet y continuar en el teatro, porque gracias a estas actividades puedo expresarme y sacar lo mejor de mi” comentó.

Agregó que gracias al teatro “puedo sacar mis emociones, anteriormente era muy tímida y me daba pavor pararme en un escenario y ahora después de siete años he logrado vencer esos temores” expuso.

Valentina, quien tiene una hermana de 9 años también inmersa en el mundo de las artes, se declara aficionada a la música clásica, a la lectura y al buen cine, pues asegura que no le gusta invertir su tiempo en las redes sociales por considerar que solo le quitan tiempo y reitera su admiración por los maestros Tomas Urtusástegui y Berta Hiriart.

Con calificaciones de excelencia y primer lugar en oratoria, la menor visualiza continuar en la interpretación de personajes, a través de los cuales buscará abrirse camino con proyección, no solo en Reynosa y en el estado sino a nivel nacional e internacional.