El nombre de Jimena Saldaña suena fuerte para liderar el olimpismo mexicano.

Actualmente, ostenta dos de los puestos más importantes en el deporte olímpico: vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) y también de la Odecabe.

Ella detecta un deporte mexicano volátil y en condiciones frágiles tras la pandemia y con un golpe duro al olimpismo con la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"El deporte no está ajeno a lo que pasa en el mundo. Se trata de poner al centro a los atletas en todas nuestras decisiones", enfatizó Saldaña en entrevista con Grupo REFORMA.

Considera que la unión entre el COM y la Conade una prioridad ante la crisis económica que vive el País, una relación que se ha fracturado en los años recientes con las administraciones de Alfredo Castillo y Ana Guevara en la Conade, por lo que restaurar la paz entre ambos organismos será uno de los mayores logros.

"No es momento de grillas. No es momento de divisiones, a los Juegos Olímpicos vamos a llegar más unidos que nunca. No tengo duda", declaró.

Cree en la igualdad de género y la promueve desde su nombramiento por el Comité Olímpico Internacional (COI) en la Comisión de Asuntos Públicos y Desarrollo Social, además aplaude las iniciativas que ha tenido el COI para cerrar la brecha.

Oficialmente presentó una carta a los miembros del Comité Olímpico para postularse en la elecciones que fueron aplazadas para el siguiente año tras la postergación de los JJOO.

Ha construido una larga carrera en el deporte y la política, ¿cómo fueron los inicios?

Llevo más de 30 años involucrada en el movimiento olímpico. Un día vi la inauguración de unos Juegos Olímpicos como cualquier niño y dije: ´un día tengo que estar ahí´, y evidentemente mi físico no era para eso, pero me propuse estudiar mucho sobre el olimpismo.

En 1987 el Comité organizador de Indianápolis me pide ir a participar, a partir de ahí tuve más exposición. Aprendí mucho de Don Guillermo Montoya, era una biblioteca y lo que aprendí de Don Mario Vázquez Raña me fue adentrando. Tuve muchas reuniones de muy alto nivel, donde se tomaban decisiones muy importantes.

¿Cuál es el futuro del deporte en México ante la actual crisis económica mundial?

Ya íbamos adelantados en un tema de clasificación olímpica, nos faltaban muchos atletas por calificar, las federaciones internacionales pusieron de inmediato la mejor de las voluntades para seguir con el proceso.

También hay un fondo que el COI y Solidaridad Olímpica van a poner para que nosotros podamos detectar a dónde se van a concentrar, vamos tenerlo que concentrar en preparar bien a nuestro equipo olímpico.

- Dijiste que es tiempo de unión. El COM y la Conade desde administraciones anteriores no conservan una buena relación y actualmente hay un distanciamiento.

No es momento de grillas, no es momento de divisiones, es momento de fortalecer, a los Juegos Olímpicos vamos a llegar más unidos que nunca, no tengo duda.

El tema de la igualdad de género lo pusieron las mujeres sobre la mesa, ¿qué está haciendo el COI para cerrar la brecha en el deporte?

Nuestro presidente Thomas Bach decidió que el apoyo a la mujer no sólo iba a ser en papel sino iba a ser real, quiere que las mujeres en la dirigencia estén en lugares donde se toman decisiones, de esta manera llegamos casi al 48 por ciento de mujeres en las comisiones del COI.

En honor al Día de la Mujer, se instruyó en marzo a que todos los CON´s deben tener a una mujer en su equipo, no sólo eso, tiene que haber una abanderaba y un abanderado por primera vez en unos Juegos Olímpicos, con lo cual obligas a los CON´s que no habían tenido mujeres a que lo hagan.

¿Alguna vez fuiste discriminada por ser mujer?

No lo veo así, pero si me preguntas quizá en algunos momentos tal vez lo sufrí, pero soy de la idea de que las mujeres nos abrimos espacios. Mi padre tuvo tres hijas y nos enseñó que todos somos iguales. Nuestro trabajo al ocupar estos cargos es traer a más mujeres.

Tu nombre suena fuerte para llegar a la presidencia del COM, en esta situación que se postergaron los JJOO y las elecciones, ¿ratificarías tu deseo?

Es algo que me he planteado durante toda la vida, lo veo como regresar algo bueno al COM de lo que me ha enseñado estos años, pero no estoy casada con una ambición, es un proyecto de mejorar muchas cosas, pero no es una circunstancia de cambiar la dirigencia, primero los atletas.