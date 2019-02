Sueña Fátima con llegar a los XV años

Un sueño. Para ella lo más importante es poder operarse un tumor.

Fátima Ingrid Sánchez Jáuregui, una adolescente de 13 años de edad, sueña con llegar a los 15 años, pero a diferencia de las demás jóvenes, ella no pide fiesta, ni viaje, ni carro, sino una cirugía cuyo costo es de 285 mil pesos y que su familia no le puede costear.

La menor, quien cursa el segundo año de secundaria, padece desde hace 9 años cáncer, un tumor llamado hemangioma la acompaña desde los cuatro años.

María de la Luz Jáuregui, mamá de Fátima, recuerda que cuando su hija tenía cuatro años empezó a notar que se desmayaba sin motivo aparente, presentaba dolores de cabeza, vómito y cuando corría se agitaba rápidamente.

"Empecé a notar síntomas que aparentemente no tenían por qué presentar y en su rostro empezaron a brotarle venas y la oreja se le oscurecía y fue cuando en el Seguro Social me dijeron que tenía cáncer y en ese momento la canalizaron al Hospital de Especialidades ubicado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León" dijo.

Menciona que el tipo de tumor que padece Fátima, es causado por un crecimiento anormal de vasos sanguíneos, en su caso en la parte de la mandíbula, hecho que ha propiciado que desde su enfermedad sea víctima de bullying de compañeros de la escuela.

"A veces no quiere ir a la escuela porque sus compañeros se burlan de ella, incluso como se va en el transporte escolar en una ocasión la golpearon sus compañeros y eso la angustia y estresa aunado a los síntomas de su enfermedad" dijo.

Aunque Fátima no se ha sometido a quimioterapias, algunos tratamientos a los que se ha sometido, la hicieron perder hace algunos años el cabello, por lo que ahora que puede luce una cabellera larga.

María de la Luz, quien profesa la religión católica, dice que pide a Dios poder reunir el dinero que requiere para someter a su hija a la cirugía que necesita para quitarle el tumor, debido a que en el IMSS no la pueden operar tendría que ser en un hospital particular, cuyo costo oscila en los 285 mil pesos.

"En el IMSS me dicen que no la pueden operar porque es una cirugía de alto riesgo que de no hacerse bien podría provocar que el tumor crezca al doble o que al retirar el tumor perturben nervios faciales que le dejarían con parálisis facial" dijo.

Mencionó que recientemente consultó en un hospital privado en la ciudad de Monterrey, en donde cuentan con el personal médico y el equipo necesario para realizar la cirugía que requiere la menor, pero que el costo supera los 285 mil pesos, dinero con el que la familia no cuenta.

Indicó que Fátima en ocasiones falta a sus clases debido a que los dolores de cabeza y mareos son frecuentes, motivo por el cual solicita el apoyo de empresas, grupos altruistas o personas que quieran apoyarla para poder reunir el dinero que requieren para la cirugía.

"Mi hija me pide como único regalo de 15 años, que la operen para poder ser como todas las jóvenes de su edad y sentirse bien, sin problemas de salud" dijo.

Detalló que como toda joven le gusta escuchar música, ver películas y navegar en internet además de que disfruta ir a la escuela, lugar donde a pesar de las burlas, pasa momentos felices.

Las personas interesadas en apoyar a Fátima pueden comunicarse al número de celular 89 92 43 40 44.

DATO:

>Actualmente cursa el segundo año de secundaria

>Desde hace 9 años padece un tumor llamado hemangioma

>El problema es causado por un crecimiento anormal de vasos sanguíneos

>Lo más lamentable es que ha sido víctima de bullying por la enfermedad

>Es por eso piden el apoyo de la ciudadanía para su operación

> Los interesados en apoyar pueden comunicarse al teléfono 8992434044.