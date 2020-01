¡Sueña en grande!

Si Rogelio Funes Mori anota en el 2020 su promedio de goles por año desde que llegó a Rayados, 20.4, cumplirá la meta que se ha propuesto: ser el máximo artillero en la historia del Monterrey.

El delantero suma 102 goles en partidos oficiales con La Pandilla sublíder histórico, detrás del chileno Humberto Suazo, que marcó 121.

"Hoy estoy en una posición en donde soy un privilegiado, todo eso es por el trabajo que he hecho, que he podido lograr y como siempre digo, no me conformo", dijo ayer Funes Mori.

"Quiero ser el máximo goleador del club, los títulos son importantísimos, no me conformo con los que he ganado, quiero ganar más, entonces esa es la mentalidad que tengo. Es un honor estar en este club, poder representar, entrar en la historia".

El "Mellizo" externó que le gustaría ser el máximo goleador de la Liga MX por primera vez.

"Siempre digo que quiero hacer goles; a veces he estado cerca de ser campeón de goleo, pero tampoco me vuelvo loco, yo trabajo para mi equipo, para mi y obviamente sí, los goles son importantes, pero siempre trabajar para mi equipo", añadió.

Funes Mori reconoció que le encantaría jugar con su mellizo, Ramiro, en Rayados.

"Me encantaría que venga mi hermano, es ahora un poco difícil (este torneo) porque es un mercado muy corto", dijo Rogelio respecto a su hermano, que es defensa central.