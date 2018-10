Suena a despedida del 'Tata'

Ciudad de México

Gerardo Martino, el hombre que dirigiría al Tricolor en el proceso rumbo a Qatar 2022, ya habla en pasado.

Una situación curiosa se presentó durante la conferencia de prensa del "Tata", técnico del líder absoluto de la MLS, el Atlanta United, y quien respondió un tanto nostálgico, como si ya se hubiera ido, cuando le preguntaron sobre lo que ha significado la Liga para él.

"Para mí ha sido una experiencia, un aprendizaje muy grato venir a la MLS, me ha gustado mucho participar de esta, parece que estoy hablando en pasado ¿no?

"Me gustó mucho participar... y seguramente me seguirá gustando mucho", dijo, ya entre risas por un nuevo tropezón.

El comentario puede interpretarse como el final de su vínculo con el Atlanta United, que le ha ofrecido renovar.

El "Tata" reiteró que no puede hablar de otras posibilidades mientras tenga un vínculo laborar con su club.

"En realidad lo que debo hacer es terminar mi situación con Atlanta que es lo que no hemos definido, no podría estar hablando de otra cosa que no sea mi situación con Atlanta.

"¿Cuánto va a demorar en resolverse esta situación?, yo creo que no se va a dilatar mucho más, me voy a poner de acuerdo con el presidente y con el director deportivo, no va a ser algo que yo resuelva por mí mismo, después que yo comunique mi decisión", dijo.

Le cuestionaron si ya existía una oferta o no, dado que hasta se han revelado cifras del sueldo y de su posible arribo al Tricolor.

"Pero esa es la parte que no puedo aclarar porque no tengo nada hablado con nadie, ¿cómo voy a saber cuánto voy a cobrar?, sé lo que cobro aquí, pero no sé lo que podría cobrar en otro lugar", mencionó.