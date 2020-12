Sueña con Copa

No pedirá juguetes, tampoco consolas de videojuegos, mucho menos dulces a Santaclós, lo que Star Jr. quiere para esta Navidad es levantar la Copa Jr. VIP 2020 del Consejo Mundial de Lucha Libre.

El heredero de Star Boy será uno de los 12 descendientes de gladiadores, entre los que destacan personajes como Mephisto o Stuka Jr., que el próximo 25 de diciembre disputarán el cetro sobre el ring de la Arena México.

"Para mantenerme en lugares estelares no basta de una Copa, no basta de un torneo, no basta de una lucha. Yo creo que para eso se necesitan años manteniéndome en esos lugares y teniendo la oportunidad de estar entrando a esos torneos durante muchos años", explicó el gladiador estelar.

"Yo espero llegar a la edad de Atlantis, del Negro Casas, de todas esas personas que tienen toda la fuerza y tienen todas las ganas de seguir luchando y que aparentan otra edad de la que tienen".

Pese a las restricciones que debe enfrentar por la pandemia, el joven gladiador presume que no hace falta tener un gran gimnasio para prepararse, pues las ganas de sobresalir son mayores.

"Dijeran por ahí: ´Para ponerse fuerte y grande no necesitas más que dos tabiques y saberlos utilizar´. Hasta ahorita he tenido una preparación, durante esta cuarentena y durante estas funciones a puerta cerrada", presumió.

Star Boy le aconsejó prepararse y mantenerse en la búsqueda de grandes metas para escribir su propia historia.