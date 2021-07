Sueña con aviación... dirige aerolínea

"Fui muy afortunada, porque hay personas que no tienen tan claro y tener eso desde niña fue algo que me gustó. Siempre me ha gustado ver al cielo y ver los aviones desde que me acuerdo. (...) Siempre supe y quise estar en la aviación", cuenta en entrevista esta mexicana.

Olivares estudió Administración de Empresas y hace casi 20 años se le presentaron dos oportunidades laborales: una convertirse en sobrecargo y la otra formar parte del área de reservaciones y ventas de LATAM Airlines, considerada aerolínea líder de América Latina con 30 años de presencia en el País y que opera en los aeropuertos de la Ciudad de México y Cancún.

Recuerda que apostó por la segunda, ya que vislumbraba oportunidades de crecimiento, pese a que el camino por recorrer se veía largo.

No se equivocó. En la empresa ocupó cargos en nueve áreas, desde ventas hasta gestión comercial para finalmente llegar en 2018 al máximo puesto.

Este mes cumple su primer año al frente de la aerolínea que en México ofrece vuelos a países de Sudamérica, como Perú y Chile, y sostiene que su mayor satisfacción es haber consolidado 80 alianzas comerciales con agencias y aerolíneas, 30 por ciento más de las que tenía la empresa antes de que ella tomara el timón.

Olivares, quien empieza sus días desde las 4:30 horas y disfruta correr maratones, menciona que ahora su objetivo está centrado en fortalecer estas alianzas y para ello no dejará de ofrecer opciones acordes con las necesidades de cada agencia.

Además, se dice consciente de la creciente competencia en el mercado, por lo que al tomar el cargo lo primero que hizo fue enfocarse en ofertar tarifas promocionales y en mostrar al mexicano que también hay lugares interesantes por descubrir en Sudamérica.

Asegura que esto le ha permitido empezar a reportar buenos números y destaca que en lo que va de este 2019 el total de pasajeros movilizados ha tenido un incremento anual de 7 por ciento y los ingresos aumentaron 5 por ciento.

Sin embargo, su meta es que al cierre del año el tráfico de pasajeros crezca 11 por ciento y los ingresos 8 por ciento.

Revela que estará enfocada en seguir dando resultados y no es ajena a los planes del Gobierno federal, pero sostiene que todavía falta información sobre el aeropuerto de Santa Lucía y no descarta que LATAM Airlines opere en el de Toluca, si la logística lo permite.