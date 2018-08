Sueña ´Chuy´ a lo grande

Meter goles es una tarea sencilla para Jesús Castorena Rojas, uno de los delanteros más letales que hay en la Liga Municipal Universitaria de Futbol (LIMUFUT). Apenas tiene 8 años de edad, pero el atacante del Barca Santander ya se toma muy enserio su papel dentro de la cancha.

"Me gusta meter goles de todas formas, más de palomita, me gusta pegarle colocado, cuando no meto a veces me enojo", comenta el chamaco salido del barrio de la Unidad Obrera.

De su ídolo Cristiano Ronaldo no solamente imita los cortes de cabello, también la forma de moverse en el terreno de juego y por eso ha sido campeón de goleo en dos ocasiones. El pequeño Jesús ha representado a Reynosa en 2 torneos estatales y a Tamaulipas en 2 Torneos Nacionales destacando la Copa Chivas. Hace unas semanas participó en el Nacional de la categoría 2009-2010 que se llevó a cavo en Aguascalientes y aunque su equipo no avanzó a las finales, él marcó 3 de los 5 goles tamaulipecos.

Desde los 5 años comenzó a patear el balón y en su familia le inculcaron la pasión por las Águilas del América. Ser buen futbolista no está peleado con la escuela y por el momento cursa el tercer grado de primaria en la Escuela Artículo 123.

"Es lo que más me gusta hacer, yo empecé a jugar futbol porque siempre andaba vestido con camisas de equipos, un día mi hermano estaba entrenando y yo lo vi y ahí fue donde me más gustó", relata "Chuy" Castorena, quien sueña con llegar a jugar en el Real Madrid o la Juventus.

En cada torneo es uno de los atacantes más peligrosos así que habrá que seguirle la pista en el actual torneo en donde por cierto es uno de los capitanes de su equipo.