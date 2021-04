Sueña 'Chicharito' con ir a Tokio 2020

El delantero está enfocado a dar una gran temporada con el LA Galaxy para llamar nuevamente la atención del Tricolor.

"No aún y nunca he estado cerca de algún llamado u opción con la Selección Nacional en Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es que si yo no quisiera jugar con la Selección Nacional ya me hubiera retirado o ustedes sabrían que el 'Chicharito' se ha retirado de la Selección Nacional, eso está lejos, no es así.