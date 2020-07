Suelta el cuerpo

Pamela Rodríguez ha relajado el cuerpo por culpa del Covid-19.

La modelo paraguaya confesó que al principio del confinamiento por la pandemia se sintió muy estresada, por lo que decidió practicar meditación para soltar las malas energías.

"Ahora estoy más en calma, estaba desesperada, estoy retomando más o menos mis actividades, pero igual no es lo mismo, tengo muchas ganas de viajar, de salir, de moverme más.

"La meditación me ayudó muchísimo, emocionalmente y físicamente meditar es lo mejor que puedes hacer; lo que hago es abro al azar en YouTube y el (video) que más me llame la atención, ese practico, no sigo ninguna regla", comentó.

Por culpa del coronavirus, los planes de viajar a México para integrarse a alguno de los programas del Cuaima Team se vieron suspendidos, pero a la morena ya le urge regresar a la normalidad para empezar a trabajar con este equipo de chicas atléticas.